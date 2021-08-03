Токио, 3 августа, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли квалификацию на Олимпиаде в Токио. Об этом 3 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Alexandr Podgorchuk/Klops.ru Синхронное плавание

Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»

Колесниченко и Ромашина показали лучший результат по итогам двух программ. В сумме они набрали 195,0079 балла: в произвольной программе — 97,9000 балла, в технической — 97,1079.

Вторыми в квалификации стали китайские спортсменки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь (191,7832), третьими — Марта Федина и Анастасия Савчук из Украины (188,7953).