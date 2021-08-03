3 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что власти Украины ожидают от Международного валютного фонда «безвозмездно и без дополнительных условий» сумму в размере свыше $2,7 млрд.

Мирослава Романенко, , 15:58 — REGNUM Сумму в размере свыше $2,7 млрд «безвозмездно и без дополнительных условий» ожидают от Международного валютного фонда власти Украины. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба офиса президента Украины. При этом указывается, что эта сумма будет получена страной 23 августа, «накануне 30-й годовщины независимости Украины».

Грошики Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Читайте также: В Киеве ожидают от МВФ свыше $2,7 млрд безвозмездно

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Наглый», «Украина Сейчас» и «Леся из СТРАНЫ». Многие указали на зависимое положение Украины от МВФ и восприняли очередной транш от международного валютного фонда накануне празднования Дня независимости как своеобразный троллинг. Другие указали на то, что полученные денежные средства «осядут» в карманах украинских чиновников.

«Жесткий троллинг. Незалежные (независимые. — М.Р.) от кредитов МВФ, российского газа и приказов США с Европой», — написал Александр.

«Так всё логично: когда говорят «незалежнисть», подразумевают «незалежнисть от России», — добавил Artyom.

«Ещё… [немного] кредитного долга на каждого украинца повесили. Хотя… Не совсем… [немного]…» — отреагировал Николас.

Владимир Зеленский в роли Василия Голобородько Цитата из к/ф Слуга народа. Реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина

«О, ну теперь очередной распил начнут. Что-то осядет в нужных карманах», — написала Вита.

«Показали, какая Украина независимая, особенно от денег, и кто диктует эту самую независимость…» — отметил Евгений.

«От МВФ идут лишь одни кредиты. Тем более, этот вообще как насмешка. Не вижу причин для радости в то время, когда наша страна МВФ должна в раз 50 больше», — пишет Александр.

«Бесплатно ничего не дают, их надо будет отдать без процентов. В виде помощи, да, без процентов, да, отдать надо…» — отметил «Red dit».

«Класс. Вот это я понимаю независимая экономика!» — отреагировал Дмитрий Н.

«Когда уже будут новости, что Украина раздала все долги и никому ничего не должна и ни в чём не нуждается?» — задался вопросом «P.-.K».

"На хрена? Мы же независимые, это же день Независимости! Зачем нам чужие деньги?» — недоумевает Victoria.

«Ошибочка — не Украине, а чиновникам приученным», — добавила Таня.

«Вопрос другой, куда эти деньги пойдут? Уже столько траншей было, а ничего не изменилось, кроме нового имущества у высших лиц», — пишет Max.

Слуга народа Цитата из к/ф Слуга народа. Реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина

«Я чё-то не понял, это кредит или подарок? И… если кредит — это подарок, то какой же это… подарок? МВФ прям великодушны в списании кредитов и предоставлении гуманитарной, финансовой, реальной помощи, кому? Коррупционерам? Смешно…» — отреагировал «Mike.fm».

"2,7 млрд долларов раз, 2,7 млрд долларов два, 2,7 млрд долларов три, — независимость продана!» — добавил «А».

"Царский подарок МВФ нашим небожителям предоставил ко дню независимости. С другой стороны, если бы не эти небожители, то сейчас у МВФ не получалось бы так драть Украинушку в хвост и в гриву. Так что я понимаю, почему МВФ решил задобрить своих зверушек из числа украинских властей. Ну, а нам, украинскому народу, как всегда, сосать лапу…» — подытожил Sleepy Bear.

Читайте также: Глава МИД Украины рассказал, как Европе «накачать экономические мышцы»