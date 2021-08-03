Нижний Новгород, 3 августа, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Крупный пожар произошел в ночь со 2 на 3 августа в садовом товариществе «Ракета», расположенном в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Павел Редин ИА Красная Весна Гроза

Площадь возгорания составила около 320 квадратных метров.

Несмотря на то, что оперативно прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание менее чем за 10 минут, в садовом товариществе успели сгореть два автомобиля и садовый дом.

В ведомстве отмечают, что поскольку ночью над городом бушевала гроза, то наиболее вероятной причиной возгорания стал удар молнии.