Якутск, 3 августа, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Тушение лестных пожаров в Якутии с воздуха затрудняет сильная задымлённость. Как сообщили 3 августа в пресс-службе главы и правительства республики, в настоящее время авиация МЧС и Минобороны РФ ожидает лётной погоды.

Sakha.gov.ru Самолёт МЧС России

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«Поступает много вопросов, почему мы не можем привлечь самолёты гражданской авиации на тушение пожаров. Во-первых, сброс воды должен осуществляться с высоты до 150 метров, что не может обеспечить обычный самолёт. Во-вторых, при такой плохой видимости мы не можем рисковать ни судами, ни экипажем», — пояснил глава региона Айсен Николаев.

По его словам, в эти дни из-за большой задымлённости на пожары не могут вылететь самолёты Бе-200 и Ил-75, а также вертолёты Ми-8 с водосливным устройством, которые эффективно применяются в тушении верховых пожаров.

«Воздушные суда готовы к вылету в случае изменения метеоусловий», — подчеркнули в правительстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным регионального МЧС, на территории Якутии за последние сутки действует 171 природный пожар. В тушении возгораний задействованы более 2,4 тысячи человек и более 300 единиц техники. За сутки группировка сил привлеченного состава увеличилась на 305 человек, количество техники увеличилось на 31 единицу техники.

Аэромобильные группировки ГУ МЧС продолжат работу на территории Горного, Верхневилюйского и Мирнинского районов. В готовности к применению находится авиация МЧС России. В зависимости от условий полёта её планируется применить близ населённых пунктов Ситте, Кырыкый, Малыкай, Сюльдюкар и Ыгыахтах.