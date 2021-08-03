Москва, 3 августа, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Центральный банк России начинает подготовку к продаже акций банка «Открытие» на организованных торгах. Об этом 3 августа сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Чтобы определить наличие интереса стратегических инвесторов, Банк России, согласно требованиям федерального законодательства, объявляет о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций банка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ЦБ будет принимать заявки заинтересованных лиц с 11 по 22 октября, после регулятор примет решение о способе реализации акций «Открытия».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках конкурсного производства и формирования конкурсной массы обанкроченного АО «Страховая компания «Стерх» с торгов планируется продать принадлежащий ему пакет акций АКБ «Алмазэргиэнбанк». Торги в формате публичного предложения планируется завершить 25 октября 2021 года,

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