Уфа, 3 августа, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Более 100 несовершеннолетних с COVID-19 находятся в больницах Башкирии. Об этом 3 августа сообщила на брифинге заместитель министра здравоохранения региона Ирина Кононова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Сейчас достаточно тяжелая ситуация характерна у детей. У нас впервые более ста человек детского населения находятся в стационарах. Дети госпитализируются со средней степенью тяжести при подъёме высокой температуры», — сообщила она.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в детском лагере произошла вспышка SARS-CoV-2.