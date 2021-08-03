Брюссель, 3 августа, 2021, 15:33 — ИА Регнум. В Евросоюзе рассчитывают, что власти Украины тщательно расследуют гибель руководителя общественной организации «Белорусский дом на Украине» Виталия Шишова. Об этом представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила 3 августа на брифинге в Брюсселе.

Pixabay.com Убийство

Она отметила, что власти ЕС считают смерть Шишова «очень досадным инцидентом».

«Ожидаем, что власти Украины проведут тщательное расследование обстоятельств этого инцидента», — подчеркнула Массрали.

Как сообщало ИА REGNUM, Шишова 3 августа нашли мёртвым в одном из парков Киева. Днём ранее он отправился на пробежку и не вернулся. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве. По одной из версий, общественника убили, но представили произошедшее как суицид.

Организация «Белорусский дом на Украине» помогает белорусским гражданам, которые перебрались на Украину.

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