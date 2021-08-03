Саранск, 3 августа, 2021, 15:23 — ИА Регнум. В Мордовии на 4 августа объявлено оперативное предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

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По уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду на территории республики ожидается гроза. При грозе порывистый ветер может достигать 15−20 м/с.

Органам исполнительной власти и местного самоуправления рекомендуется усилить контроль за обстановкой по линии дежурно-диспетчерских служб, а также обеспечить немедленное прохождение информации.

Как сообщало ИА REGNUM, град и гроза со шквалистым ветром ожидаются в Самарской области. В регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. В ближайшие часы по области может пройти гроза со шквалистым усилением ветра до 22 метров в секунду и град.

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