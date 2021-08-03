Сеул, 3 августа, 2021, 15:28 — ИА Регнум. КНДР предоставила Южной Корее подробную информацию о судах, осуществляющих незаконную рыбную ловлю в Жёлтом море. Об этом 2 августа сообщило агентство Yonhap News со ссылкой на правительственный источник.

Рыболовное судно

По данным источника, Северная Корея предоставляет информацию также о количестве судов и их точном местоположении ежедневно в 9:00 по местному времени (03:00 мск).

Южнокорейская сторона направляет на север аналогичные сообщения. Отмечается, что такой обмен информацией помогает предотвратить случайные столкновения судов в Жёлтом море.

Известно, что большинство судов, осуществляющих незаконную ловлю, являются китайскими.

По данным министерства обороны Южной Кореи, после восстановления прямой связи Север и Юг обмениваются сообщениями дважды в день: в 9:00 и 16:00 по местному времени.