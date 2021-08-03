Кишинёв, 3 августа, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Руководство министерства здравоохранения Молдавии рассматривает вопрос о том, чтобы разрешить вкалывать вакцину от COVID-19 несовершеннолетним. Об этом 3 августа на пресс-конференции сообщил эпидемиолог Вячеслав Гуцу.

(сс) whitesession Вакцина

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«Всемирная организация здравоохранения уже рекомендует вакцинацию детей начиная 12 и 16-летнего возраста. Речь идет об иммунизации препаратами Pfizer и Moderna», — сказал Гуцу.

Он отметил, что в Молдавии ожидают поставку уже закупленных 700 тыс. доз вакцины Pfizer. Как только препарат привезут в республику, его могут включить в национальный план вакцинации от COVID-19 для детей.

Стоит отметить, что, по данным минздрава Молдавии на 2 августа, в республике одну дозу прививки от COVID-19 получили более 550 тыс. человек. Полный курс вакцинации прошли почти 500 тыс. человек.