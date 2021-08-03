Барнаул, 3 августа, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Невосприимчивость к коронавирусу в полной мере объясняет многочисленные случаи, когда люди в условиях пандемии не заболевают, а при тестировании у них не выявляется антител к корнавирусу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя заявление академика РАН Арега Тотоляна, он пояснил:

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»Про так называемый интерфероновый ответ и его роль в отражении инфекции упоминалось уже давно. Он осуществляется интерферонами — белковыми молекулами с противовирусным эффектом. Образно говоря, речь идет о своего рода пограничной страже, которая есть у всех людей, но у некоторых, видимо, развита сильнее и попросту не пропускает инфекцию внутрь организма.

Соответственно, титр антител остается на нуле, человек считает, что ему повезло или не было контакта, а на самом деле его интерфероны, возможно, уже многократно отразили вирусную агрессию на самой «границе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что невосприимчивость некоторых людей к коронавирусной инфекции связана с генетикой, высоким уровнем интерферона альфа в организме или высоким содержанием лимфоцитов в крови, заявил «Известиям» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян.

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