Нюрбург, Германия, 3 августа, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Новый спортивный седан Audi RS3 побил рекорд «Северной петли» трассы Нюрбургринг среди компактных автомобилей. Видео с установлением рекорда размещено на YouTube-канале Nürburgring.

Audi Audi RS 3 Sedan

Audi RS3 преодолел 20,8-километровую трассу всего за 7 минут 40,748 секунды. Таким образом, новинка обновила рекорд хетчбэка Renault Megane RS Trophy-R. Седан Audi оказался быстрее французской модели на 4,611 с.

Управлял спортивным седаном тест-пилот Audi и профессиональный автогонщик Франк Штиплер.

Перед заездом автопроизводители немного модернизировали седан. Audi RS3 оснастили облегченными передними гоночными креслами, каркасом безопасности. Автомобиль «обули» в полуслики (спортивные шины) Pirelli P Zero Trofeo R с особым уровнем давления, оптимизированным для максимально быстрого прохождения трассы.

Ранее компания Audi представила новые версии кроссоверов Audi Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron.

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