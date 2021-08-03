Лондон, 3 августа, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Вслед за июньским фестивалем Download Pilot британский рок-дуэт Wargasm в своих социальных сетях объявили о своем первом в истории туре по Великобритании.

Панки

Дуэт — Милки Уэй и Сэм Мэтлок — посетит концертные площадки в Кардиффе, Бирмингеме, Ньюкасле, Глазго, Лидсе, Ноттингеме, Лондоне, Саутгемптоне, Лестере и Манчестере в рамках 10-дневного тура, который получил название «War On The Road».

«Wargasm сформировался в конце 2019 года», — говорят участники группы. «Мы отыграли два небольших тура, и с тех пор нам приходилось существовать почти исключительно онлайн. По мере того, как мир вновь открывается, мы с нетерпением ждем неизбежного хаоса на наших концертах».

До своего краткосрочного сольного тура они поддержат молодую звезду британского рока YUNGBLUD на пяти концертах в августа е, а также примут участие в фестивалях Bloodstock и Reading & Leeds. Затем, как только они завершат тур в ноябре, Wargasm присоединится к группе Creeper в декабре на долгожданных шоу тура «Sex, Death & The Infinite Void» саутгемптонских панков.