Лондон, , 15:12 — REGNUM Встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской провел в Лондоне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом 3 августа сообщает агентство Reuters.

Борис Джонсон МИД России

Уточняется, что в ходе встречи глава британского правительства заявил о своей поддержке «гражданского общества и демократии в Белоруссии».

«Мы явно на вашей стороне. Мы активно поддерживаем то, что вы делаете. Рад видеть вас», — сказал Джонсон.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля стало известно, что президент США Джо Байден встретился с бывшим кандидатом в белорусские президенты Светланой Тихановской.