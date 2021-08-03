В Минске начался суд над лидером Объединённой гражданской партии
Минск, 3 августа, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Суд в Минске начал рассматривать уголовное дело против председателя Объединённой гражданской партии (ОГП) Белоруссии Николая Козлова. Его обвиняют в разглашении данных предварительного расследования по делу о так называемом Координационном совете белорусской оппозиции, сообщает правозащитный центр «Весна», не зарегистрированный белорусским минюстом.
Дело рассматривает суд Ленинского района белорусской столицы, председательствует на процессе судья Татьяна Шотик. Прокурор попросил закрыть слушания в связи с тем, что в материалах дела есть сведения, не подлежащие разглашению. Шотик удовлетворила ходатайство.
Козлов просил об отводе судьи и открытом рассмотрении дела, но ему суд отказал. Политик заявил, что дело против него имеет политический мотив, его сфабриковали, чтобы наказать оппозиционера за политическую деятельность.
Как сообщал ИА REGNUM, ранее в отношении Козлова возбудили уголовное дело об умышленном разглашении данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания. Оппозиционер три раза отказывался подписать обязательство о неразглашении содержания допросов в следственном комитете.
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