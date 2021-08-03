Минск, 3 августа, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Суд в Минске начал рассматривать уголовное дело против председателя Объединённой гражданской партии (ОГП) Белоруссии Николая Козлова. Его обвиняют в разглашении данных предварительного расследования по делу о так называемом Координационном совете белорусской оппозиции, сообщает правозащитный центр «Весна», не зарегистрированный белорусским минюстом.

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Дело рассматривает суд Ленинского района белорусской столицы, председательствует на процессе судья Татьяна Шотик. Прокурор попросил закрыть слушания в связи с тем, что в материалах дела есть сведения, не подлежащие разглашению. Шотик удовлетворила ходатайство.

Козлов просил об отводе судьи и открытом рассмотрении дела, но ему суд отказал. Политик заявил, что дело против него имеет политический мотив, его сфабриковали, чтобы наказать оппозиционера за политическую деятельность.

Как сообщал ИА REGNUM, ранее в отношении Козлова возбудили уголовное дело об умышленном разглашении данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания. Оппозиционер три раза отказывался подписать обязательство о неразглашении содержания допросов в следственном комитете.

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