Ижевск, 3 августа, 2021, 15:07 — ИА Регнум. К концу текущей рабочей недели, 4−5 августа, в Удмуртии температурный фон начнет постепенно снижаться. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Речная прохлада в жаркий день

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Так, ближайшей ночью температура воздуха составит +16… +21°С, в дневные часы столбики термометров поднимутся до +25… +27°С, в южных районах — до +30… +33°С. 4 и 5 августа на территории региона ожидаются кратковременные дожди.

В ночь на среду в ряде районов могут пройти сильные дожди. При грозах возможен порывистый ветер. С 5 августа прогнозируется поступление более прохладной воздушной массы, температурный фон начнет понижаться. Днем в этот день температура воздуха не превысит +20… +25°С.

В ночь на 6 августа похолодает до +11… +16°С, в дневные часы температура воздуха составит +19… +24°С.

По предварительному прогнозу, в выходные дни, 7 и 8 августа, температурный фон существенно не изменится.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области ожидается аномально жаркая погода, ветер, в связи с этим объявлена высокая пожарная опасность. Аномальная жара прогнозируется 3 августа. Температура воздуха днем составит +40°С, в ночь на 4 августа +17°С. Местами по области возможна гроза, шквалистое усиление ветра порывами до 20 м/с.

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