Москва, 3 августа, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты РФ исключило из списка запрещённых для женщин профессий авиамехаников и инженеров по техобслуживанию самолётов, тем самым устранив несправедливость. Об этом 3 августа заявила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

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«Я искренне рада, что удалось устранить несправедливость, которая в прямом смысле слова «ставила в тупик» девушек, которые отучились по специальности инженера, занятого непосредственно на техническом обслуживании самолетов (вертолётов)», — цитирует ее РИА Новости.

Она уточнила, что приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года, а приказ Министерства труда — не просто разрешение на работу, «это возможность заняться любимым делом, которым многие мечтали заниматься со студенческих лет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство труда и социального развития России сократило перечень запрещенных для женщин профессий, пересмотрев список производств, работ и должностей с ограниченным применением женского труда. Соответствующий приказ главы ведомства Антона Котякова зарегистрировал Минюст.

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