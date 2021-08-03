Уфа, 3 августа, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Проверку по факту инфицирования коронавирусом в детском оздоровительном лагере организовала прокуратура Башкирии. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Schekinov Alexey Victorovich В детском лагере

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Сотрудники прокуратуры установили, что 1 августа текущего года у шести детей, которые отдыхали в лагере имени Н. Гастелло в Караидельском районе и пяти работников это детского учреждения выявили коронавирус. Всего в лагере пребывали 158 несовершеннолетних и работали 43 сотрудника.

«Указанные лица, а также дети и работники, которые находились с инфицированными в непосредственном контакте, были незамедлительно вывезены с территории учреждения, им назначено необходимое лечение, проведена дезинфекция территории и помещений», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что прокуратуре предстоит установить причины произошедшего.

«По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба ведомства.