Калуга, 3 августа, 2021, 15:58 — ИА Регнум. В территориальные органы Калужской области за первое полугодие 2021 года доставлены 584 несовершеннолетних правонарушителя, 29 из них помещены в центр временного содержания. Пресечены 1926 административных правонарушений по линии несовершеннолетних. Об этом 3 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В режиме видеоконференции совещание провёл министр труда и социальной защиты области Павел Коновалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Подростковая жестокость

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, за полгода снизилось на 21,6%. Несовершеннолетних преступников из числа стоящих на профилактических учётах стало меньше на 50%. В структуре подростковой преступности отмечается снижение числа краж, преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, причинений вреда здоровью, на 27,5% меньше совершено групповых преступлений. Вместе с тем в регионе увеличилось число грабежей и угонов.

На комиссии обсуждались меры, предпринимаемые в регионе для профилактики самовольных уходов детей и подростков из семей и государственных учреждений. Их число в первом полугодии увеличилось. Причинами самовольных уходов по-прежнему остаются асоциальное поведение подростков, а также отсутствие должного контроля и индивидуального подхода со стороны взрослых. При этом больше половины разыскиваемых детей уходили из своих семей. Проанализировав ситуацию в разрезе муниципальных образований, областная комиссия поручила в ближайшее время рассмотреть на заседаниях городских и районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав положение дел на каждой конкретной территории и сформулировать планы дальнейших профилактических действий.

«Поработайте над корректировкой этих программ развития, чтобы свободного времени у подростков не оставалось болтаться по улицам», — отметил Павел Коновалов, обращаясь к коллегам из муниципалитетов.