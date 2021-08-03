Москва, 3 августа, 2021, 15:02 — ИА Регнум. В Госдуме согласны, что ресторанный бизнес пострадал от пандемии коронавируса, однако указали на риски расширения летних веранд кафе и ресторанов на парковки в Москве.

Transport.mos.ru Парковка

«Полностью разделяю позицию возмущённых общественников и автомобилистов», — отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) в ТГ-канале.

Он указал на рост дефицита парковочного пространства в Москве, который со временем только усугубляется. Кроме того, продолжил парламентарий, нынешние парковки буквально завалены машинами каршеринга, которым предоставлены очень существенные льготы по оплате паркинга.

В-третьих, рассуждает депутат, сомнительна сама польза от принятия пищи фактически на дороге.

«Дышать автомобильными выхлопами над чашкой кофе — удовольствие на любителя, так ещё и нет гарантии защиты, по сути, стихийной ресторанной площадки от нетрезвых, альтернативно неадекватных лихачей или просто уставших таксистов», — указал Нилов.

Кроме того, по его мнению, подобный формат заведений общепита как минимум антиэкологичен.

«Ресторанный бизнес пострадал, бесспорно, и по причинам, не зависящим от простого желания быстро восстановить объемы. Но можно и нужно искать другие площадки, не связанные напрямую с перечисленными выше рисками и не создающие дополнительные неудобства зависящей от «пробочного коэффициента» автомобильной Москве», — предлагает Нилов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ближайшее время парклеты появятся в Никитском и Даевом переулках, на Пятницкой улице и Кадашевской набережной в Москве.