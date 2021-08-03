Москва, , 15:05 — REGNUM В Москве завершилась регистрация кандидатов на довыборы в городскую думу. Об этом 3 августа сообщил председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников.

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«Всего документы подали 24 человека — от парламентских партий, включая «Единую Россию» и «КПРФ», а также кандидаты от малых внепарламентских партий и самовыдвиженцы, которые составили половину от общего количества претендентов. При этом собрать и сдать необходимое количество подписей избирателей, в том числе и в электронном формате, и окончательно пройти регистрацию смогли 22 кандидата», — сказал глава Мосгордумы.

Также он напомнил, что довыборы пройдут в двух избирательных округах столицы — № 37, который включает в себя Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского, а также в округе № 19, в который входят Новогиреево, часть района Вешняки, часть района Ивановское.

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