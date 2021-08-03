Миасс, Челябинская область, 3 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области руководитель одного из коммерческих предприятий таил миллионы рублей от налогообложения. Об этом сообщает областное управление СКР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Деньги

Следователи считают, что он скрыл более 2,2 млн.рублей. При этом директор был в курсе о том, что налоговые органы решили взыскать с фирмы недоимки по налогам и выставили инкассовые поручения для бесспорного взыскания этой суммы и перечисление в бюджеты.

Идут следственные действия. Правоохранители решают вопрос о предъявлении этому гражданину обвинения, а также об избрании меры пресечения.