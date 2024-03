США, 3 августа, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Американская пост-хардкор-группа A Day To Remeber, британские «металкорщики» Asking ALexandria и Point North объединятся для совместного тура по США в конце этого года, получившего название The Re-Entry Tour. Музыкальные группы объявили об этом в своих социальных сетях.

(сс) Eric Nopanen Музыка

A Day To Remember посетят концертные площадки по всей Америке в течение сентября, октября и ноября и наконец-то смогут представить вживую новый альбом «You're Welcome», в то время как Asking Alexandria получит такой же шанс с альбомом «Like A House On Fire» 2020-го.

«После 20 месяцев безделия, мы почти потеряли наш коллективный разум, но наконец-то пришло время! Мы наконец-то выходим из наших домов и возвращаемся в автобус!» — пишет в своем твиттере Asking Alexandria.