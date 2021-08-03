Симферополь, 3 августа, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором он назвал полуостров Крым «своей землей» — это жалкое зрелище и набор ничего не стоящих глупых, пустых и напыщенных фраз. Об этом 3 августа заявил глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя интервью украинского лидера, на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксенов

"Интервью Зеленского — жалкое зрелище, набор глупых, пустых и напыщенных фраз, которые гроша ломаного не стоят. Это даже пропагандой назвать невозможно. Непонятно, зачем так позориться. Как артист экс-комик, похоже, окончательно деградировал, а политиком так и не стал», — говорится в сообщении главы региона.

Также он отметил, что жители полуострова уже прочувствовали «любовь» властей Украины, выражающуюся в блокадах, постоянных угрозах, попытках диверсий и терактах, а также в потоках вранья и клеветы со стороны украинских политиков, которые льются и на Украине, и за ее пределами.

«Людей давно тошнит от этой «любви». К сожалению, Зеленский стал соучастником преступлений против народа Украины, за которые предстоит отвечать. Вот о чем ему стоит подумать вместо того, чтобы нести чушь», — указал Аксенов.

Кроме того, глава Крыма предложил послать Зеленскому крымских рапанов.

«И да — пошлите кто-нибудь Зеленскому крымских рапанов. Иногда лучше жевать, чем говорить. А Крым был, есть и будет российским», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым и Донбасс обязательно вновь станут украинской территорией.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на майдане в Киеве была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.