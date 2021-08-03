Саранск, 3 августа, 2021, 14:55 — ИА Регнум. По итогам июля Центр управления регионом (ЦУР) обработал 4274 обращения жителей Мордовии, которые поступили на различных платформах. Об этом сообщает пресс-служба ЦУР на своей странице в социальной сети.

Пресс-служба правительства Мордовии

Посредством системы «Инцидент менеджмент» более 44,5% обращений было оставлено в социальной сети «Вконтакте», около 40% — через портал «Госуслуги», остальные в других социальных сетях.

Максимальное число жалоб поступило от жителей Саранска — более 1,5 тыс., 263 обращения — от жителей Рузаевского района, 153 — Ковылкинского района.

Наиболее острой для жителей республики темой стала вакцинация от коронавируса, прививкам посвящено 1631 обращение, 676 жалоб касаются состояния дорог, 631 — благоустройства, 461 — вопросов ЖКХ, 83 — мер господдержки.

По данным ЦУР, в июле среднее время ответа на сообщения жителей, оставленные в соцсетях составило 3 часа 40 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня стало известно, что обращения жителей Мордовии по теме сбора и вывоза отходов специалисты ЦУР будут передавать напрямую региональному оператору ТКО (твердых коммунальных отходов). Кроме того, специалисты ЦУР договорились с регоператором о совместной работе по решению проблемы разделения отходов. Теперь регоператор будет принимать меры на основании аналитических данных ЦУР.

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