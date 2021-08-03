Сеул, 3 августа, 2021, 14:58 — ИА Регнум. В Южной Корее продолжают фиксировать сокращение численности населения на протяжении 20 месяцев подряд. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на данные министерства внутренних дел и безопасности страны.

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Согласно опубликованным данным, в ноябре 2019 года население Южной Кореи составляло 51,85 млн человек, однако к июлю 2021 года показатель сократился до 51,67 млн человек.

За 20 месяцев население страны сократилось на 179 858 человек.

Известно, что наибольшее сокращение населения зафиксировано в Сеуле и Пусане. Население Сеула сократилось с 9,73 млн человек до 9,55 млн человек, Пусана — на 54 940 человек, до 3,36 млн человек, Тэгу — на 45 832 человека, Тэджона — на 21 655 человек, Кванджу — на 16 433 человека.