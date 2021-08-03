Москва, 3 августа, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В России за I полугодие 2021 года по поводу укусов животными в медицинские организации обратились более 173 тыс. человек (118,1 на 100 тыс. населения), в 2020 — более 177 тыс. (120,7 на 100 тыс. населения), сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Бешенство

Укусы и повреждения, нанесенные собаками за полгода, составили 69,4% (более 120 тыс. случаев). Ежегодно в РФ по поводу укусов животных обращается около 400 тысяч человек, из них порядка 250−300 тыс. нуждаются в проведении лечения от бешенства.

В Роспотребнадзоре напомнили, что от бешенства в мире каждые 10 минут погибает один человек. Только своевременно введенная антирабическая вакцина спасает от развития бешенства у человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ораничительные мероприятия были введены в селе Майское Самарской области и в Советском районе Самары после обнаружения там очагов бешенства.

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