Чебоксары, 3 августа, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В Чебоксарах вынесен обвинительный приговор по делу о мошенничестве при поставке инвентаря в спортивную школу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

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Перед судом предстал индивидуальный предприниматель. Следствием установлено, что в рамках исполнения контракта по поставке лыжного инвентаря в Спортивную школу олимпийского резерва № 2 минспорта Чувашии часть была заменена на более дешёвые аналоги, а часть — недопоставлена. Ущерб оценили в 617 тыс. рублей.

В прокуратуре отмечают, что сумма контракта составила 16,2 млн рублей, в том числе средства были направлены из федерального бюджета.

Обвинение было предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В надзорном ведомстве уточняют, что при вынесении приговора учитывалось признание вины и возмещение причинённого ущерба.

Ленинский районный суд Чебоксар признал предпринимателя виновным, назначив 100 тыс. рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении представителя завода, продавшего министерству природы Чувашии старые тракторы под видом новых.

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