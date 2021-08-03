Москва, 3 августа, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Лишь 16% участников экзамена на получение прав на управление транспортным средством в Москве смогли сдать с первого раза практическую часть, сообщает 3 августа пресс-служба столичной ГИБДД.

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За прошедшую неделю с 26 июля по 1 августа в Москве подразделения ГИБДД провели более 10 тыс. экзаменов на право управления транспортным средством. С первого раза теоретическую часть смогли сдать 2034 человека (43%), практическую — 889 (16%).

Также за этот срок в теоретическом экзамене приняли участие 372 водителя, ранее лишённые прав. Из них успешно справились с испытанием меньше половины — 149 человек.