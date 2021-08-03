Вашингтон, , 14:42 — REGNUM Североатлантический альянс осуждает нападение на танкер MV Mercer Street, говорится в распространенном заявлении альянса.

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«Мы присоединяемся к союзникам в решительном осуждении недавнего нападения на танкер MV Mercer Street у побережья Омана, — говорится в заявлении. — Свобода судоходства жизненно важна для всех союзников».

В заявлении говорится, что США, Великобритания и Румыния пришли к заключению, что ответственность за этот инцидент, «скорее всего, несет Иран».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля танкер Mercer Street, который двигался в водах Аравийского моря под флагом Либерии, подвергся атаки. В результате случившегося погибли два члена экипажа — граждане Румынии и Великобритании. Судно принадлежит компании Zodiac Maritime израильского предпринимателя Эяля Офера.

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