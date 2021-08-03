Киев, 3 августа, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В июле 2021 года на авторынке Украины было продано на 16% больше новых легковых автомобилей, чем за тот же месяц 2020 года. Об этом сообщает «УкрАвтоПром».

Иван Шилов ИА REGNUM Авто

Так, в прошлом месяце украинские дилеры реализовали 9 768 экземпляров новых легковых автомобилей. Причем реализация автомобилей на украинском авторынке в январе — июле 2021 года составила 58,1 тыс. экземпляров — на 28% больше в годовом сравнении.

Среди проданных на Украине в июле автомобилей были 1535 моделей Toyota (+34%), 1301 экземпляр Renault (-10%), 800 штук Kia (+87%), а также 618 Skoda (+35%) и 465 Hyundai (+5%).

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года на Украине было продано на 448% больше автомобилей марки LADA по сравнению с июнем прошлого года.

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