Женева, Швейцария, 3 августа, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Тщательного расследования причин и обстоятельств смерти в Киеве главы общественной организации «Белорусский дом на Украине», гражданина Белоруссии Виталия Шишова ожидает от властей Украины Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Об этом 3 августа заявила на брифинге в Женеве официальный представитель УВКПЧ Марта Хуртадо.

dingler1109 Место обнаружения мёртвого тела

«Мы призываем украинские власти <…> провести тщательное, беспристрастное и эффективное расследование того, что случилось, и выяснить, было это самоубийством, обычным уголовным убийством или же есть связь с его деятельностью», — сказала она.

В то же время, Хуртадо выразила надежду на то, что смерть главы общественной организации не связана с его деятельностью, однако добавила, что на данном этапе это пока неизвестно.

Также она назвала Шишова «диссидентом, проживавшим на Украине» и отметила, говоря о ситуации в Белоруссии, что последняя «ясно, ухудшается», добавив, что это, по мнению официального представителя УВКПЧ, проявляется, в частности, в «запугивании любого несогласия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в одном из киевских парков обнаружили мёртвое тело пропавшего 2 августа главы общественной организации «Белорусский дом на Украине» Виталия Шишова.