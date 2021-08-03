Чебоксары, 3 августа, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Чувашии в этом году будет направлено 45 млн федеральных рублей на сдерживание цен на хлеб. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Хлеб

Власти прогнозируют из-за засушливой погоды невысокую урожайность зерновых. Чтобы не допустить удорожания цен на хлеб, будет оказан новый вид государственной поддержки: акционерное общество «Чувашхлебопродукт» будет закупать у местных аграриев зерно по более высокой цене, а выпадающие доходы предприятию компенсируют из бюджета.

По предварительным расчётам, на данные цели из федерального бюджета Чувашия получит порядка 45 млн рублей.

В настоящее время «Чувашхлебопродуктом» и Продовольственным фондом Чувашии закуплено 22,7 тыс. тонн зерна, в том числе — от местных аграриев.

Кроме того, с 2021 года за счёт бюджета компенсируются закупочные цены на зерно. Из казны направлено 60 млн рублей, в том числе 20 млн рублей распределят между хлебопёками, 40 млн рублей получат мукомолы.

Отметим, что на 2 августа хлеборобами Чувашии намолочено 204,4 тыс. тонн зерна при урожайности 21,5 ц/га. Всего предстоит убрать 303,2 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, из них скошено 95,8 тыс. га, обмолочено 95,2 тыс. га. Лидеры по намолоту зерна являются Канашский и Яльчикский районы.