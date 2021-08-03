Саратов, 3 августа, 2021, 14:58 — ИА Регнум. В Саратовской области возбудили уголовное дело о подделке и сбыте документов, содержащих информацию об отсутствии коронавирусной инфекции, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По версии следствия, подозреваемый занимался частным извозом и искал клиентов, которым были необходимы справки с отрицательными результатами ПЦР-тестов. Затем мужчина передавал посредникам данные заказчиков. Готовые справки, якобы выданные медорганизациями, продавал по цене от 1,5 до 2 тыс. рублей. Предварительно, его услугами с мая по июнь воспользовались не менее 100 человек.

Точное количество эпизодов преступлений предстоит установить, ведутся оперативно-розыскные мероприятия, резюмировала Ирина Волк.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове должностным лицом одной из медорганизаций получено незаконное денежное вознаграждение в размере 3 тыс. рублей за внесение сведений о сделанной прививке от COVID-19 в базу данных без фактического вакцинирования. С просьбой о проведении фиктивной прививки к медику обратился по переписке в чате мессенджера неизвестный, который представился жителем Московской области.

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