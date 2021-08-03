Иркутск, 3 августа, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В Иркутске сегодня, 3 августа, специализированные службы откачивают воду с улиц после ливневого дождя. Для этого задействованы аварийные бригады и специализированная техника. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

(сс) jarmoluk Ливень

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«В течение дня на территории Иркутска проводят работы по устранению последствий ливня. Сейчас рабочие приступили к откачке воды с улицы Баррикад. На улице Канской работает экскаватор, там укладывают трубу для дальнейшей организации ливневой канализации. Прочищают водоотводные системы от ила и грязи на ряде центральных улиц. Силами муниципальных и подрядных организаций очищают дождеприемные лотки, системы ливневой канализации и прочих стоков», — отметил и.о. директора ИркутскАвтодора Сергей Чертков.

Также специалисты начали ямочный ремонт участков, размытых дождями.

Отметим, что по данным иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Иркутске 2 августа выпало 46 мм осадков — при месячной норме 96 мм.