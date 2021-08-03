Москва, 3 августа, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Федеральное агентство лесного хозяйства прогнозирует, а августе 2021 года ухудшение ситуации с лесными пожарами на территории пяти федеральных округов. Прогноз рисков возникновения лесных пожаров подготовлен на основании данных Гидрометцентра РФ, сообщили в пресс-службе Рослесхоза.

89.mchs.gov.ru Лесной пожар

Так, в Южном ФО ожидается повышение пожарной опасности в лесах Ростовской области, в Приволжском ФО — в Оренбургской, Самарской областях и Башкирии, в Уральском ФО — в Курганской и Челябинской областях.

Также прогнозируется ухудшение ситуации с лесными пожарами в Сибири — в Новосибирской области, в Алтайском крае и Иркутской области. На Дальнем Востоке — в Еврейской АО, в Приморском крае, в Сахалинской области и в Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации планирует ввести новый лесной запрет.

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