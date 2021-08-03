Тбилиси, 3 августа, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Уровень годовой инфляции в Грузии составил 11,9%. По сравнению с июнем уровень инфляции в Грузии в июле составил 1,3%. Об этом говорится в отчёте Национальной статистической службы (Грузстат), опубликованном 3 августа на сайте организации.

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Сообщается, что больше всего за июль в Грузии выросли цены на продукты. Эта группа услуг подорожала в среднем на 3,2% за месяц и на 14,1% за год. Также выросли цены на транспортные услуги и услуги ЖКХ.

Рост цен на продукты также сильнее всего повлиял темпы инфляции. В годом исчислении они добавили в общем индексе 4,43 процентных пункта. Стоимость услуг ЖКХ добавила в общий уровень инфляции в стране 1,65 процентных пункта.

Стоит отметить, что в Грузии с марта 2021 года уровень годовой инфляции не опускается ниже 7%. При этом планируемый показатель на текущий год составляет 3%.