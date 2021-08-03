Бишкек, 3 августа, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Охранники филиала национальной компании «Кыргыз темир жолу» («Киргизские железные дороги») задержали гражданина Казахстана, пытавшегося переправить в Киргизию крупную партию наркотиков.

Александр Латышов ИА Красная Весна Грузовые вагоны

Мужчину поймали с поличным на станции «Луговая», когда он пытался подложить в вагон грузового поезда мешок с 12 килограммами наркотиков.

По данному факту линейный отдел полиции департамента на транспорте МВД Казахстана возбудил уголовное дело.

Руководство «Киргизских железных дорог» рассматривает вопрос о поощрении работников госпредприятия, выявивших попытку контрабанды наркотиков.