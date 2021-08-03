Москва, , 14:31 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Алена Симоняна с избранием на должность председателя Национального собрания Республики Армения.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Володин пожелал Симоняну успехов в работе, сообщает сайт нижней палаты российского парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат от правящей в Армении партии «Гражданский договор» Ален Симонян избран председателем Национального собрания нового созыва страны. Ранее он занимал пост вице-спикера.

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