Санкт-Петербург, 3 августа, 2021, 14:33 — ИА Регнум. В петербургском ОАО «Метрострой» снова неспокойно: назначенного в апреле 2021 года на должность генерального директора компании Ивана Каргина отстранили от работы, из-за того что у него нет доступа к «государственной тайне». Об этом 3 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова.

Пресс-служба ОАО «Метрострой» Гендиректор ОАО «Метрострой» Иван Каргин

Напомним, 14 апреля текущего года акционеры ОАО «Метрострой» избрали Ивана Каргина на должность генерального директора компании. До назначения Каргин был заместителем председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, с 2013 года регулярно избирался в совет директоров ОАО «Метрострой», координировал вопросы петербургского метростроения.

Однако 2 августа он получил уведомление о временном отстранении от занимаемой должности. Как пояснил ИА REGNUM в Смольном, причиной тому стало отсутствие у него допуска к государственной тайне, что является нарушением пункта 23.7 статьи устава предприятия.

«В настоящее время председателем Совета директоров компании принято решение о временном отстранении Ивана Каргина от занимаемой должности до устранения данного нарушения — оформления допуска к гостайне в порядке, установленном законодательными и иными нормативными актами РФ», — пояснили в пресс-службе.

Добавим, что в настоящий момент ОАО «Метрострой» проходит стадию банкротства. Ожидается, что все госконтракты, обязательства, а также сотрудника компании перейдут в ведение в АО «Метрострой Северной Столицы» до конца года.