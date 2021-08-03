Донецк, , 14:33 — REGNUM Пострадавшая при обстреле со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) 2 августа мирная жительница Донецкой Народной Республики (ДНР) скончалась 3 августа в больнице от полученных ранений. Об этом 3 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем телеграм-канале.

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«Пострадавшая в результате вчерашнего обстрела населенного пункта Коминтерново женщина 1964 года рождения сегодня в 10:15 скончалась от полученных ранений в больнице города Новоазовск», — говорится в сообщении.

При этом накануне стало известно, что мирные жители села Коминтерново (ДНР) — мужчина 1963 г. р. и женщина 1964 г. р. — получили осколочные ранения в результате обстрела со стороны ВСУ вечером 2 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, силовики Украины за последние сутки пять раз нарушили режим перемирия на территории ДНР.