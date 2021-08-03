Сеул, , 14:31 — REGNUM 3 августа в формате видеоконференции состоялась встреча министров иностранных дел Южной Кореи и стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в ходе которой участники обсудили пути развития отношений и ситуацию в регионе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён познакомил коллег из стран-членов АСЕАН с ситуацией на Корейском полуострове, признаки улучшения которой наметились после восстановления прямой связи между Сеулом и Пхеньяном. Он также призвал участников встречи оказать поддержку усилиям Сеула по установлению мира на Корейском полуострове.

Министры иностранных дел стран АСЕАН приветствовали возобновление межкорейских линий связи, выразили поддержку межкорейскому диалогу, взаимодействию и сотрудничеству.

Чон Ый Ён также призвал коллег объединиться в борьбе с пандемией коронавируса, а также поддержать усилия Сеула в реализации «Новой южной политики», которая служит платформой для углубления партнёрства между Южной Кореей и странами АСЕАН.

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