Сеул, 3 августа, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Hyundai представила тизерные изображения нового минивэна Custo. Изображения размещены на портале Motor.es.

Motor.es Салон нового Hyundai Custo

Ожидается, что дебют нового Hyundai Custo состоится на автомобильной выставке в Чэнду в конце августа текущего года. Габариты новинки составляют 4950×1850×1734 мм. Размер колесной базы равен 3055 мм.

Hyundai Custo получит новую цифровую приборную панель с большим 10,4-дюймовым экраном. Внутри минивэн будет достаточно вместительным. У Custo будет до семи сидений, распределенных в три ряда.

Custo построен на той же платформе i-GMP, что и Tucson четвертого поколения. Моторная линейка модели будет состоять из 1,5-литрового двигателя T-GDI мощностью 170 л. с. и 2,0-литрового агрегата T-GDI с отдачей 236 л. с.

Первый мотор будет сочетаться с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, а более мощный двигатель получит 8-ступенчатый «автомат». Привод у модели будет полный.

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