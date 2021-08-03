Иерусалим, 3 августа 2021, 14:25 — REGNUM Министерство иностранных дел Израиля выразило недоумение решением Евросоюза направить высокопоставленного представителя на инаугурацию нового президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом 3 августа сообщили в МИД Израиля.
В МИД призвали руководство ЕС отменить поездку своего представителя на инаугурацию Раиси.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 августа, духовный лидер Ирана Али Хаменеи утвердил в должности нового президента республики Эбрахима Раиси. Церемония инаугурация пройдёт 5 августа.
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