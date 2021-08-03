Иерусалим, 3 августа, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Израиля выразило недоумение решением Евросоюза направить высокопоставленного представителя на инаугурацию нового президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом 3 августа сообщили в МИД Израиля.

Израиль

«Решение Евросоюза направить высокопоставленного представителя на церемонию приведения к присяге… вызывает недоумение и является грубой ошибкой», — сообщили в ведомстве.

В МИД призвали руководство ЕС отменить поездку своего представителя на инаугурацию Раиси.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 августа, духовный лидер Ирана Али Хаменеи утвердил в должности нового президента республики Эбрахима Раиси. Церемония инаугурация пройдёт 5 августа.

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