Брянск, , 14:25 — REGNUM Депутат Государственной думы VII созыва Николай Валуев зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва. Решение принято 2 августа на заседании Брянского облизбиркома, сообщили в пресс-службе комиссии.

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Валуев был выдвинут партией «Единая Россия» и зарегистрирован по одномандатному избирательному округу Брянская область — Брянский одномандатный избирательный округ № 77. На этом же заседании избирком принял решение о регистрации другого кандидата от «ЕР» — Николая Алексеенко, одномандатному избирательному округу Брянская область — Унечский одномандатный избирательный округ № 78.

Выборы депутатов Государственной думы VIII созыва назначены на сентябрь 2021 года — голосование будет длиться с 17 по 19 сентября.