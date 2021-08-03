Йошкар-Ола, 3 августа, 2021, 14:24 — ИА Регнум. В Марий Эл вынесен приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего бывшего руководителя строительной организации по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

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Установлено, что в ноябре 2019 года экс-глава компании допустил к работе на объекте в Йошкар-Оле каменщика без страховочного пояса и других средств индивидуальной защиты. Кроме того, рабочий не прошел инструктаж и обучение оп охране труда и технике безопасности. В результате мужчина упал с высоты более 10 метров. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Йошкар-Олинский городской суд приговорил бывшего директора к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. На два года ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с обеспечением и контролем за безопасными условиями труда. иск о возмещении морального вреда на 600 тыс. рублей удовлетворен.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года прокуратура Москвы организовала проверку по факту падения рабочего с высоты в вентиляционную шахту при проведении работ в строящемся здании на проспекте Андропова. Мужчина проводил строительные работы, во время которых упал с высоты 25-го этажа на уровень 14-го этажа. Пострадавший в тяжёлом состоянии был госпитализирован в одну из городских больниц.

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