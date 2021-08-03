Москва, 3 августа, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский не советует переболевшим COVID-19 есть арбузы несмотря на советы врачей.

Арбузы

«Абсолютное большинство поступающих в центральную Россию арбузов — с превышением нитратов в 4−5 раз! А мы радуемся, да ещё и советуем есть их тем, кто переболел коронавирусом, потому то это выводит из организма токсины. Мы сами, по сути, предлагаем гражданам вогнать в организм порцию яда», — рассуждает Жириновский в ТГ-канале.

Он призвал развернуть фуры обратно.

«Поэтому нужно не радоваться, а развернуть все эти фуры с назад, пусть хозяева этих плантаций на юге сами кушают такие арбузы», — предлагает парламентарий.

«А нам пора такие новые места в России, где почва ещё не заражена нитратами и полностью запретить их использование при выращивании бахчевых. И вот уже их уже поставлять в города нашей страны», — предлагает он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, врачи заявили, что перенесшим коронавирус полезно есть арбузы из-за содержания в них витамина С и других мощных антиоксидантов.