Шубенкову потребовались коляска и костыли, чтобы покинуть стадион в Токио
Токио, 3 августа, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Получившему травму российскому легкоатлету Сергею Шубенкову потребовались коляска и костыли, чтобы покинуть олимпийский стадион в Токио. Об этом 3 августа сообщил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.
江戸村のとくぞう
Перед олимпийским стадионом. Токио
Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»
«Он получил травму на разминке и был вынужден сняться. Потребовались коляска и костыли», — цитирует Клевцова «РБК-Спорт».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шубенков снялся с олимпийских соревнований в Токио из-за травмы. У него подозрение на разрыв мениска.