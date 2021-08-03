Токио, 3 августа, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Получившему травму российскому легкоатлету Сергею Шубенкову потребовались коляска и костыли, чтобы покинуть олимпийский стадион в Токио. Об этом 3 августа сообщил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

江戸村のとくぞう Перед олимпийским стадионом. Токио

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«Он получил травму на разминке и был вынужден сняться. Потребовались коляска и костыли», — цитирует Клевцова «РБК-Спорт».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шубенков снялся с олимпийских соревнований в Токио из-за травмы. У него подозрение на разрыв мениска.