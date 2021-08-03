Самара, 3 августа, 2021, 14:25 — ИА Регнум. 465 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего в области с начала пандемии выявили 77 704 случая заражения этой инфекцией. При этом в регионе была констатирована смерть 2685 пациентов с COVID-19, в том числе за минувшие сутки в области скончались 15 таких пациентов.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с вирусом 71 460 человек, в том числе 195 человек победили инфекцию за минувшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 2 августа в регионе выявили 466 новых носителей коронавируса.